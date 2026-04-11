Tra le pietre millenarie del Cortile Mercato Vecchio, uno degli scorci medievali più suggestivi della città, il 10 aprile è partito il viaggio sensoriale della Calabria al Vinitaly 2026.

Dopo il taglio del nastro per mano della vincitrice della coppa del mondo di discesa libera Laura Piovano, affiancata sul palco dal presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, dal sindaco di Verona, Damiano Tommasi, oltre a numerose autorità locali, la Calabria ha dato il via al proprio percorso sensoriale al Vinitaly And The City.

Per accogliere il fuori salone della manifestazione, il Cortile si è trasformato in un’ambasciata della Magna Grecia nel cuore di Verona. Qui, tra le arcate medievali, i visitatori si sono immersi in un’esperienza unica.

Presso la Lounge Flower, la wine expert Sissi Baratella ha guidato un racconto tra calici e territori, svelando perché i vini calabresi siano oggi i nuovi protagonisti del mercato internazionale.

Il focus del talk non è stata una semplice degustazione, ma un viaggio narrativo attraverso la viticoltura calabrese moderna. Si è parlato delle vigne coltivate in condizioni estreme, dove la fatica dell'uomo diventa valore aggiunto nel calice. «Assecondare la natura e non andarle contro, questa la sensibilità che si chiede al viticoltore. Prendere un prodotto in un contesto difficile e renderlo adatto a quel territorio. Il vino calabrese non può che essere di eccellenza, proprio perché eroico» - ha affermato la Barattella ai microfoni di LaC News24.

Sulla stessa lunghezza d’onda le considerazioni di Fulvia Michela Caligiuri, direttrice generale Arsac: «Alcuni nostri produttori sono considerati eroici per dove coltivano e cosa riescono produrre, non possiamo competere sulla quantità ma sicuramente sulla qualità».

Ha inoltre aggiunto: «Abbiamo cominciato con tre giornate dedicate alle collettive calabresi, per trasferirci il 12 aprile nel padiglione 12 per scoprire le nostre 111 cantine. La Calabria è ovunque protagonista».