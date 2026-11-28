Quattro province calabresi su cinque superano la media italiana per aumento delle imprese attive. Vibo è quarta in Italia, Catanzaro undicesima e Cosenza sedicesima. La Cna avverte: infrastrutture, credito e burocrazia frenano ancora il sistema produttivo

Quello calabrese è un tessuto imprenditoriale e produttivo dinamico, in cui quattro province su cinque superano la media nazionale per crescita. Ad evidenziarlo è l’indagine dell’Area Studi e Ricerche CNA che ha analizzato su dati Istat il decennio 2014-2024 con un focus sul numero degli addetti e quello delle imprese attive.

Particolarmente significativo il dato di Vibo Valentia, che si colloca al quarto posto nella classifica nazionale, registrando una crescita del 16,8%, preceduta soltanto da Napoli, Roma e Caserta, superando di quasi 8 punti percentuali la media nazionale, pari all’8,9%.

Seguono Catanzaro, undicesima in Italia con un incremento del 12,5%, Cosenza, sedicesima con il +11,1%, e Reggio Calabria, venticinquesima con il +9,4%. Positivo anche il dato di Crotone che, pur attestandosi al di sotto della media nazionale, registra una crescita del 7,6%, collocandosi al trentaseiesimo posto.

Altrettanto incoraggianti sono i dati relativi agli addetti. A distinguersi, in questo caso, è la provincia di Cosenza, dodicesima a livello nazionale con una crescita del 24,1%, a fronte di una media italiana del 17,2%. Seguono Vibo Valentia, diciottesima con il +21,1%, e Catanzaro, ventiquattresima con il +18,4%. Crescono anche Crotone (+16,1%) e Reggio Calabria (+13,6%), rispettivamente al trentatreesimo e al quarantatreesimo posto della graduatoria nazionale.

«Sono numeri - commenta il presidente CNA Calabria Giovanni Cugliari - che restituiscono una fotografia della Calabria che merita attenzione e che testimoniano la vitalità del suo sistema imprenditoriale. Sono risultati che premiano il coraggio, la determinazione e la capacità di investimento dei nostri imprenditori. Non dobbiamo tuttavia perdere di vista le difficoltà con cui quotidianamente si confrontano le imprese calabresi: dal deficit infrastrutturale alle difficoltà di accesso al credito, dalla carenza di manodopera qualificata agli ostacoli burocratici».

«Occorre - aggiunge - trasformare questo dinamismo in un percorso di sviluppo duraturo, attraverso politiche che sostengano concretamente le micro e piccole imprese, favoriscano l’accesso al credito, gli investimenti, l’innovazione e la formazione. La Calabria ha dimostrato di avere energie imprenditoriali sulle quali costruire il proprio futuro. È necessario – conclude il Presidente - adesso, creare le condizioni affinché queste potenzialità possano esprimersi pienamente, contribuendo a ridurre i divari territoriali e a contrastare lo spopolamento e la fuga delle giovani generazioni».



«La sfida è ora quella di consolidare questa crescita attraverso politiche industriali e territoriali capaci di accompagnare le imprese nei processi di innovazione, digitalizzazione e investimento, favorendo la competitività del sistema produttivo e la creazione di occupazione stabile e qualificata. D’altronde, - sottolinea Cugliari - valorizzare il potenziale imprenditoriale della Calabria significa riconoscerne il ruolo strategico nei processi di sviluppo economico e sociale della regione, creando le condizioni affinché fare impresa nel Mezzogiorno non rappresenti uno svantaggio competitivo».