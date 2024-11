Ottenute cinque gran medaglie d'oro e cinque d'oro. La competizione andata in scena in Piemonte ha valorizzato i prodotti simbolo della nostra terra

I vini del Sud protagonisti del Concorso enologico internazionale Città del vino 2022 andato in scena a Priocca, nel Piemonte. Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania sono le regioni più medagliate, insieme a Sardegna e Sicilia. Molti i punteggi a parimerito. Nel corco della gara sono state assegnate in totale 34 gran medaglie d’oro e 323 medaglie d’oro. I produttori calabresi, in particolare, tornano a casa con dieci riconoscimenti.

Concorso città del vino, Calabria regina del concorso

La Calabria è infatti la regina del concorso, con 5 Gran medaglie d’oro e 5 oro; segue la Campania con 3 gran medaglie d’oro e 14 d’oro. Bene anche il Lazio con 3 gran medagli d’oro e 13 oro; la Puglia 2 gran medaglie d’oro e 16 oro; la Basilicata ha 2 gran medaglie e 7 medaglie d’oro; l’Abruzzo ha una gran medaglia e 9 oro. La Sardegna con 29 medaglie (2 gran oro e 27 oro) ottiene ottimi risultati e la Sicilia, con i suoi 9 oro conferma la sua vocazione.

Calabria, le aziende con Gran medaglia d’oro

La gran medaglia d’oro è stata conquistata da cinque aziende calabresi:

Feudo dei Sanseverino con "Mastro Terenzio", moscato bianco, Saracena (Cosenza)

con "Mastro Terenzio", moscato bianco, Saracena (Cosenza) Cantina Artese con Aurum Deum – Zibibbo Passito 2020, Portosalvo (Vibo Valenti)

– Zibibbo Passito 2020, Portosalvo (Vibo Valenti) Feudo dei Sanseverino , Moscato passito al Governo di Saracena.

, Moscato passito al Governo di Saracena. Cantina Piacentin i con vino Rodolfo, terre di Cosenza colline del Crati.

i con vino Rodolfo, terre di Cosenza colline del Crati. L’azienda Barone Macrì con il suo Centocamere Passito, Locri.

Medaglia d’oro ottenute dai produttori calabresi

Ottengono la medaglia d’oro invece: