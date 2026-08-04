La Calabria vola sempre più lontano. A luglio 2026 i passeggeri internazionali negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone sono stati 227.049, il 33,8% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato emerge da una nota di Sacal, società che gestisce il sistema aeroportuale della regione.

Oltre quattro viaggiatori su dieci hanno utilizzato collegamenti con l’estero: la componente internazionale raggiunge il 40,7% del traffico complessivo e si conferma il principale motore della crescita. Nel mese il sistema aeroportuale regionale ha movimentato complessivamente 557.440 passeggeri, con un incremento del 16,3% rispetto ai 479.196 di luglio 2025.

Lamezia Terme si conferma il principale motore del sistema. Lo scalo raggiunge 426.007 passeggeri, con una crescita complessiva del 21,9%. La componente internazionale totalizza 207.287 passeggeri: quasi uno su due viaggia su una rotta estera e l’incremento rispetto a luglio 2025 è del 43,9%.

A sostenere questa espansione sono soprattutto i collegamenti con la Polonia e i flussi provenienti da Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Regno Unito. Una crescita diffusa, che riflette la progressiva diversificazione del network e rende la Calabria sempre più accessibile dai principali bacini europei.

A Reggio Calabria il traffico internazionale raggiunge 17.258 passeggeri, pari al 18,1% dei volumi dello scalo, con collegamenti distribuiti tra Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio e Francia. La componente estera registra una contrazione del 24,7% rispetto a luglio 2025, mentre il traffico complessivo sale a 95.549 passeggeri (+1,9%), con 616 movimenti e un load factor dell’86,8%.

Crotone totalizza 2.504 passeggeri internazionali, riferiti al collegamento con Niederrhein, e 35.884 passeggeri complessivi. Il load factor raggiunge l’89,1%, il valore più elevato tra i tre aeroporti, mentre i volumi totali restano sostanzialmente stabili rispetto a luglio 2025 (-0,4%).

La forte espansione internazionale si accompagna a un utilizzo più efficiente della capacità complessiva. Mentre i passeggeri crescono del 16,3%, i movimenti aumentano del 10,8%, passando da 3.211 a 3.559. Il traffico cresce quindi più rapidamente del numero dei voli, con un load factor medio di sistema pari all’87,1%.

«Luglio restituisce l’immagine di una Calabria sempre più connessa, internazionale e competitiva», ha dichiarato Luciano Vigna, Presidente di Sacal. «La crescita del 33,8% dei passeggeri esteri e il risultato di Lamezia Terme, dove quasi un viaggiatore su due utilizza collegamenti internazionali, confermano la forza del percorso intrapreso. Vogliamo consolidare i mercati già serviti, ampliare il network e trasformare ogni nuova connessione in un’opportunità concreta per il turismo e per l’economia regionale».

Il risultato di luglio conferma il progressivo rafforzamento della proiezione internazionale del sistema aeroportuale calabrese. Tra gennaio e luglio 2026 i tre scali hanno movimentato complessivamente 2.735.377 passeggeri, il 10,0% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita che consolida il ruolo degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone quali infrastrutture strategiche per l’accessibilità, l’internazionalizzazione e lo sviluppo turistico della Calabria.