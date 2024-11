Il presidente della Coop Italia ai microfoni di LaCnews24 esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto con una delle più importanti aziende della grande distribuzione calabrese

«Abbiamo scelto il gruppo Az, perchè riteniamo sia un'azienda affine ai valori Coop, solida e affidabile. Per Coop è la prima volta in Calabria ed è anche un modo per iniziare un percorso in questa bellissima terra».

Ai microfoni di LaCnews24, il presidente della Coop Italia, Marco Pedroni, esprime soddisfazione per l'importante accordo raggiunto tra due delle più grandi aziende di distribuzione sottilineando come questa partnership rappresenti anche uno stimolo «fondamentale per la crescita dell'economia calabrese».