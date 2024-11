Diverse iniziative in programma in occasione della settimana della cucina italiana. Cuochi, in rappresentanza della Calabria, protagonisti anche in Spagna, Grecia e Zurigo

La Regione Calabria, nell'ambito dei progetti finanziati alle Camere di Commercio estere, su indirizzo del presidente Mario Oliverio, promuove una serie di iniziative in diversi Paesi durante “La settimana della cucina italiana”. Fino al 15 novembre, in Ontario si svolge un appuntamento interamente dedicato alla cucina italiana con masterclass, seminari, momenti di degustazione, che si conclude con la serata della Pentola d’Oro. Fino al 24 novembre a Madrid, si legge in una nota stampa, il posto Rosso Calabria presenterà nel proprio menù una tapa fusion. L’idea è quella di preparare una tapa tipica della tradizione spagnola, utilizzando però prodotti calabresi. Il 19 novembre, showcooking con il presidente della delegazione spagnola della Federazione italiana cuochi, il calabrese Manfredi Bosco.

In Grecia

Il 20 novembre altra iniziativa in Grecia. Nella Press conference aula magna della sede camerale al centro di Atene dalle 15.00 alle 17.00 saranno presenti, oltre i rappresentanti dell’Ambasciata italiana di Atene e membri del board camerale, giornalisti delle principali testate e blog dedicati al mondo gastronomico ellenico. Durante la press conference ci sarà la presentazione della piattaforma del progetto Agorà Calabria. Mentre Il 21 novembre, Cena di degustazione presso il noto ristorante italiano Da Bruno (il primo ristorante italiano di Atene), premiato con il marchio Ospitalità italiana. Il locale proporrà un menù tipico calabrese. E’ prevista la presenza di circa 70 persone tra cui rappresentanti dell’Ambasciata italiana di Atene, membri camerali, giornalisti e tra i più famosi operatori locali dell’import-export italo-ellenico.

Tappa in Bulgaria e a Zurigo

Dal 12 al 22 novembre la Cucina calabrese sbarca in Bulgaria per il lancio ufficiale alla stampa del progetto di promozione integrata “Calabria Food&Tourism”. Tra gli eventi in scaletta, il 18 novembre, Masterclass su “Cultura e conoscenza della Calabria: tipicità della cucina regionale di qualità” #CalabriaEXPerience. Dal 18 al 24 novembre va in scena Calabria Valley: specialità e territorio. La nostra regione protagonista a Zurigo della Settimana della cucina italiana nel mondo #TrueItalianTaste. Il settore Internazionalizzazione della Regione Calabria realizza a Zurigo due eventi di celebrazione della cultura del gusto e promozione dei prodotti tipici calabresi. Gli eventi si svolgono sotto il Patrocinio del consolato generale d’Italia a Zurigo con l’intervento operativo della Ccis, Camera commercio italiana in Svizzera.