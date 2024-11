La liquirizia di Corigliano-Rossano sbarca a Milano nell’ambito della nota Fiera internazionale “Tutto food”, dedicata al cibo e alle bevande. L’azienda Amarelli, protagonista dell’esposizione con i suoi tre secoli di storia, continua a rendersi ambasciatrice in Italia e nel mondo della Città del Codex e del Castello ducale. L’adesione nasce per raccontare un’esperienza imprenditoriale che si tramanda da generazioni e che descrive un intero territorio. Dal 6 al 9 maggio a Milano Fiera sarà possibile visitare l’angolo riservato alla fabbrica di liquirizia, padiglione 4 negli stand M11 M13 all’interno dell’area “Tutto sweet”. I suoi prodotti sono presenti in ben ventisei Paesi.

La Fiera a Milano

“Tutto Food” giunge quest’anno alla sua sesta edizione. La manifestazione di settore dal respiro internazionale risponde sia alle esigenze delle aziende che guardano principalmente al mercato italiano che a quelle di chi punta all’esportazione. In questi anni ha registrato numeri in crescita da record. Permette di confrontare le proprie esperienze ed analizzare i trend di mercato. Con workshop, seminari, convegni e meeting rappresenta un palcoscenico ideale per presentare le proprie eccellenze al mercato nazionale ed internazionale.

