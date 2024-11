La società finanziaria russa pronta a investire in progetti 13 milioni in cinque anni

Cè anche la Calabria nelle quattro regioni che faranno parte del progetto pilota della finanziaria russa Mikro Kapital che dal 14 febbraio ha ottenuto dalla Banca d'Italia la licenza ad operare in Italia come società di microfinanza. Lo rende noto l'istituto finanziario, annunciando la nascita di Mikro Kapital Italia SpA, nonchè il finanziamento in 5 anni di progetti per 13 milioni di euro e 644 clienti.

Oltre alla nostra regione verranno aperte sedi in Sicilia, Campania ed Emilia Romagna. Oltre ad erogare crediti, la società presterà servizi di assistenza tutoring pre e post erogazione credito (in modo da accompagnare il cliente durante il suo progetto di business) a persone fisiche (lavoratori autonomi), ditte individuali, società di persone (fino a 10 dipendenti), società a respondabilità limitata, associazioni, cooperative. L'importo minimo del credito sarà di 3mila euro, l'importo massimo di 25mila euro.

Francesco Pirillo