Oltre 25mila persone sono confluite, ieri sera a Spilinga, alla notte più piccante della Calabria: la 43esima edizione della Sagra della Nduja, organizzata dall’amministrazione comunale, che anche quest’anno ha promosso un appuntamento con la gastronomia che ben si è coniugato alla cultura e al folklore grazie alla musica popolare dei Lira Battente, seguiti dalle note di Ciccio Nucera e dei Tarantanova.

Gruppi musicali che fino a notte fonda hanno intrattenuto e divertito il pubblico. Una serata presentata da Francesca Russo con la partecipazione del direttore del Tg di LaC News24, Cristina Iannuzzi, e trasmessa in diretta dall’emittente LaC Tv e, in contemporanea, sui canali 875 e 879 di Sky e sulle piattaforme web del network. Soddisfatti per la riuscita dell’evento il sindaco Armando Fiamingo e l’organizzatore dell’evento Pasquale Pugliese. Alla serata hanno partecipato diverse autorità politiche e istituzionali: dall’europarlamentare Nicola Caputo, alla deputata Wanda Ferro, ai consiglieri regionali Michele Mirabello a Vincenzo Pasqua. Tutti si sono detti convinti che lo sviluppo di Spilinga, del Vibonese e dell’intera regione debba passare attraverso le eccellenze enogastronomiche capaci di attirare turisti e investimenti.

Leggi anche:

Sagra della ‘nduja, Spilinga si prepara alla notte più piccante

A Spilinga la 43esima edizione della Sagra della ‘nduja - VIDEO

Ecco la 43esima edizione della Sagra della ‘nduja -DIRETTA VIDEO