Le somme erogate risultano ripartite tra chi ha prodotto la documentazione per: la Domanda Unica, il PSR, il Top Up, l’OCM miele, l’OCM patate, i Programmi operativi, il PNRR e per la Gestione del rischio

Tutti gli articoli di Economia e lavoro

Ammontano a 383.511.314,77 euro le risorse complessivamente erogate nel corso del 2025 dalla Regione Calabria e da Arcea a favore degli agricoltori calabresi. A renderlo noto è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto in termini di sostegno al comparto agricolo e di tempestività nei pagamenti.

«Parliamo di un volume di risorse importante – dichiara l’assessore Gallo – che testimonia l’impegno concreto della Regione Calabria e di Arcea nel garantire liquidità, certezze e continuità operativa alle nostre aziende agricole. L’agricoltura calabrese rappresenta un pilastro strategico della nostra economia e questi numeri dimostrano l’efficacia del lavoro svolto».

Nel dettaglio, le somme erogate risultano così ripartite: 82.980.880,58 euro per la Domanda Unica (anticipi e saldi); 181.370.495,71 euro per il PSR (misure a superficie e strutturali); 89.204.085,70 euro per il PSP (anticipi e saldi); 19.000.000,00 euro per il Top Up; 1.438.410,46 euro per l’OCM Miele; 324.236,02 euro per l’OCM Patate; 1.243.328,09 euro per i Programmi operativi; 6.479.351,85 euro nell’ambito del PNRR; 902.806,23 euro per la Gestione del rischio. Un dato particolarmente significativo riguarda i fondi Top Up, per i quali la Calabria si colloca tra le prime Regioni italiane per le erogazioni.

«Essere tra le prime Regioni ad erogare il Top Up – conclude Gallo – è motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta. Continueremo su questa strada, lavorando per accelerare ulteriormente i pagamenti e rafforzare il sostegno al settore primario».