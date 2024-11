Patchai ha sviluppato una piattaforma intelligente che integra un assistente virtuale empatico che personalizza il dialogo con il paziente e raccoglie i dati riportati dal paziente in tempo reale. Monterosso: «Promuoviamo il coinvolgimento delle persone in ogni fase del percorso»

Alira Health, società di consulenza internazionale specializzata nell’healthcare, ha annunciato l’acquisizione di Patchai, azienda italiana di digital health con sede a Padova, ma che vanta tra i fondatori Alessandro Monteresso, calabrese di Palmi.

Patchai offre soluzioni digitali intelligenti che coinvolgono attivamente i pazienti nella ricerca clinica e nel percorso di cura, favorendo una migliore autogestione delle proprie condizioni di salute, migliorando l’aderenza ai protocolli degli studi clinici e alle terapie, e insieme supportando i professionisti sanitari nell’erogazione delle cure, grazie alla disponibilità di dati robusti in real-time.

Le tecnologie proprietarie Co-PRO® sviluppate da Patchai per la raccolta dei dati in forma conversazionale (Conversational Patient-Reported Outcomes), personalizzano l’esperienza del paziente, assicurando un’elevata soddisfazione e adesione del paziente negli studi clinici decentralizzati.

Per Alira Health, si tratta della seconda acquisizione nel settore della digital health, e rappresenta un ulteriore passo in avanti per il rafforzamento dell’offerta di servizi abilitati alla tecnologia con un approccio paziente-centrico, a beneficio delle strutture e dei professionisti sanitari, delle istituzioni e delle aziende.

«Alira Health sta sostenendo importanti investimenti nell’uso della tecnologia per potenziare l’engagement dei pazienti, migliorare gli studi clinici, e la raccolta e l’utilizzo di Real-Word Evidence di valore. Siamo impegnati a umanizzare l’assistenza sanitaria attraverso soluzioni tecnologiche innovative che mettono al centro i pazienti. L’acquisizione di Patchai rappresenta una tappa strategica per realizzare la nostra visione di affermarci come leader nel mercato delle tecnologie per la raccolta dei dati dei pazienti negli studi di Real-Word», dichiara Gabriele Brambilla, Co-fondatore e Ceo di Alira Health.

«La mission di Patchai è di far avanzare il settore delle Scienze della Vita attraverso soluzioni intelligenti che mettono al centro le persone, per guidare e amplificare l’impatto positivo delle aziende biofarmaceutiche, dei professionisti sanitari e dei pazienti sul futuro dei sistemi sanitari”, afferma il calabrese Alessandro Monterosso, Co-fondatore e Ceo di Patchai.

«Siamo entusiasti di entrare a far parte di Alira Health e di contribuire alla sua mission di trasformare l'assistenza sanitaria a livello globale, promuovendo il coinvolgimento dei pazienti in ogni fase del percorso».

I dati preliminari sui pazienti che utilizzano la soluzione Patchai mostrano un’aderenza al protocollo fino al 95%, significativamente superiore rispetto ad altri applicativi presenti oggi sul mercato e fino a 9 volte superiore rispetto alle soluzioni cartacee. Patchai è stata accelerata in Silicon Valley da Plug and Play e si è classificata finalista ai Catapult Awards, una delle più importanti iniziative di accelerazione promosse da Eit Health.

L’azienda, ora parte di Alira Health, continuerà a far evolvere la propria tecnologia per offrire soluzioni scalari e modulari per la Ricerca Clinica Decentralizzata e l’assistenza virtuale. Informazioni su Patchai Fondata nel 2018, la vision di Patchai è di rendere la ricerca clinica e il percorso di cura più coinvolgenti, semplici e accessibili, per migliorare la qualità di vita delle persone.

Patchai ha sviluppato la prima piattaforma intelligente che supporta l’engagement del paziente e la raccolta di dati in tempo reale durante gli studi clinici decentralizzati e i percorsi di cura. Questa soluzione tecnologica consente alla ricerca clinica e alla pratica clinica quotidiana di essere più umane, connesse e efficienti.

Nel 2021, Patchai è stata inclusa nella classifica delle 100 Top Global Digital Health Companies del Medical Futurist Institute. Per saperne di più: www.patchai.io Informazioni su Alira Health Alira Health è una società di consulenza internazionale paziente-centrica che offre servizi performati attraverso l’utilizzo delle tecnologie, in prima linea nella trasformazione dell’ecosistema sanitario.

Fornisce una gamma di servizi integrati, progettati per aiutare le aziende del settore sanitario e delle scienze della vita a innovare e crescere lungo tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni. Alira Health è stata fondata nel 1999 e ha sede a Framingham, Massachusetts, Stati Uniti. La società è presente con i propri uffici a San Francisco, California, Stati Uniti; Parigi, Francia; Barcellona, Spagna; Monaco, Germania; Milano, Bologna e Verona, Italia; Basilea, Svizzera; Cambridge, Regno Unito.