Più di 50 anni di ritardi accumulati per il completamento di un’opera strategica per la viabilità calabrese, che dovrebbe collegare la costa ionica a quella tirrenica passando per le Serre. La storia infinita della Trasversale delle Serre continua ad essere al centro dell’attenzione. Un’opera imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale anche secondo la Fillea Cgil Calabria che continua il suo tour attraverso le opere incompiute e chiede il completamento dei lotti mancanti e interventi per il tratto cd Gagliato mare. Richieste che la Fillea Cgil porterà a Roma il prossimo 15 marzo allo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni come sottolineano il segretario generale Calabria Simone Celebre e il segretario provinciale Area Vasta Catanzaro Crotone Vibo Valentia Enzo Scalese. «Saremo a Roma per dire al Governo che senza investimenti il Paese non cresce e se si bloccano anche le opere che sono già in corso sarà destinato solo a regredire».