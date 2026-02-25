Dal 1 aprile l'aeroporto di Crotone potrà restare aperto fino a mezzanotte. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post sui social, al termine di un incontro all'Enac.

«Siamo riusciti a ottenere - dice Occhiuto - che l'aeroporto di Crotone, fino ad oggi aperto fino alle otto di sera - ed è la ragione per cui molte compagnie hanno difficoltà a volarci - rimarrà aperto fino a mezzanotte. Finalmente - sostiene - abbiamo ottenuto quello che abbiamo chiesto tanto tempo fa».