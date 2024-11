Avviati gli iter burocratici per alcuni dei lavori di ammodernamento, l'attesa resta anche per i nuovi voli. L’aspirazione è essere punto di riferimento per raggiungere anche le isole Eolie

Si volerà anche per Venezia, Bologna, Torino, Firenze e Milano Bergamo, mantenendo per i prossimi due anni le tratte giornaliere per Milano Linate e Roma Fiumicino (che rispettivamente dallo scorso agosto e dallo scorso ottobre sono già raddoppiate). L’anno 2022 si chiude per lo scalo Tito Minniti con le prospettive di un significativo incremento del traffico aereo. Una prospettiva in linea con la visione dell’amministratore di Sacal, Marco Franchini, subentrato lo scorso maggio a Giulio De Metrio.