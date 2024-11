Assieme ai lavoratori, erano presenti i rappresentanti della “Filt Cgil” e del consorzio “Autoservizi dei due mari” ed il segretario del Pd di Cosenza Damiano Covelli

L’assessore regionale alle Infrastrutture Roberto Musmanno ha incontrato, questa mattina, i lavoratori della ditta di trasporto “Zanfini” di Acri, in sciopero da giorni per il mancato pagamento di alcune mensilità. Assieme ai lavoratori, erano presenti i rappresentanti della “Filt Cgil” e del consorzio “Autoservizi dei due mari” ed il segretario del Pd di Cosenza Damiano Covelli. L’Assessore Musmanno, già a lavoro da giorni sulle questioni rappresentate, dopo aver ribadito la propria solidarietà ai lavoratori, ha individuato e proposto un piano operativo articolato in più punti, che prevede alcune verifiche tecniche preliminari. Pertanto, la riunione, con il consenso unanime di tutte le parti intervenute, è stata aggiornata al prossimo quindici ottobre. L’obiettivo resta, comunque, la soluzione del problema relativo al pagamento delle mensilità non percepite dai lavoratori ed il ripristino immediato dei servizi di trasporto, momentaneamente, ancora sospesi.