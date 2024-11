Prosegue la campagna a sostegno degli agrumi calabresi. Nelle scorse ore, il popolare attore nonché ambasciatore Unesco, Lino Banfi e i figli Waltern e Rossana hanno omaggiato le clementine di Corigliano-Rossano scegliendole come ingrediente principe di una gustosissima crostata alla crema. La crostata, infatti, è stata inserita come “dolce del giorno” nel menù del ristorante di famiglia in Roma, l’Orecchietteria Banfi, ed è realizzata con le clementine prodotte dall’imprenditore Salatino nell’ambito della campagna denominata “Adottaunclementino” in collaborazione con l’Airc. L’agrume della Sibaritide è stato inviato dal giornalista coriglianese Fabio Pistoia, che anche quest’anno ha fatto loro dono di un quantitativo del prelibato e salutare frutto. Si tratta, come specificato in una nota stampa, di una prestigiosa vetrina nazionale per le clementine di Corigliano-Rossano, da oggi degustate anche sotto forma di dolciume. Nei giorni scorsi, gli agrumi sono stati protagonisti sui social a seguito della donazione effettuata dallo stesso giornalista al cantautore Gianni Morandi. Residenti e turisti avranno così la possibilità di assaggiare le clementine nel cuore della Capitale.