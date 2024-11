Per consentire a Rete ferroviaria italiana di effettuare interventi di manutenzione all’interno della galleria Santomarco, da domani il programma di circolazione subirà delle pesanti modifiche. Nello specifico, tutti i treni sulla linea Paola-Cosenza saranno cancellati, a partire da lunedì 6 maggio fino al prossimo 23 giugno. Il servizio verrà sostituito con il trasporto su bus. Quelli in partenza da Paola osserveranno lo stesso orario dei treni; da Cosenza, invece, partiranno con un anticipo di circa 30 minuti rispetto all’orario ferroviario, così da garantire le coincidenze nel nodo di Paola. Per agevolare i pendolari, l’impresa di trasporto ha predisposto, in aggiunta, un sistema integrativo di bus fra Cosenza e Lamezia Terme, per assicurare le coincidenze con i treni da e per Reggio Calabria. Lo rende noto Ferrovie Italiane in una nota ufficiale.

Il vertice in Regione per il rinvio dei lavori

Originariamente l'inizio dei lavori era stato previsto per l'8 aprile, ma l'amministrazione comunale di Paola aveva fatto presente che per la popolazione i disagi sarebbero stati notevoli, dal momento che migliaia di residenti e studenti fuori sede avrebbero avuto difficoltà a raggiungere il centro tirrenico in vista dei festeggiamenti solenni per il V centenario della canonizzazione di San Francesco, che si sono svolti dall'1 al 4 maggio. Così, alla fine di marzo si era tenuto un vertice nella Cittadella Regione, < cui hanno partecipato l'assessore ai Trasporti, Roberto Musumanno, i rappresentanti di Rti e il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, accompagnato dal presidente del consiglio comunale, nonché consigliere provinciale, Graziano Di Natale. In quella occasione la delegazione paolana aveva presentato formale domanda per rinviare i lavori. Dopo le dovute valutazioni, i vertici aziendali, anche grazie al contributo di Musumanno, avevano deciso di accogliere l'istanza.