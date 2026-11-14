La Cisal Calabria legge il Rapporto Svimez 2026, presentato il 10 novembre alla Camera alla presenza del Presidente della Repubblica, partendo da un dato positivo che va riconosciuto. Nel Mezzogiorno gli occupati sono 643 mila in più rispetto al 2021 e la Calabria ha fatto la sua parte: secondo le elaborazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat, tra il 2022 e il primo semestre 2026 gli occupati calabresi sono passati da 523 mila a 570 mila.

Lo stesso Rapporto spiega perché quei numeri, da soli, non bastano a cambiare la vita delle famiglie. Nel Mezzogiorno le retribuzioni orarie reali sono scese del 9,9% dal 2021, quasi un lavoratore dipendente su quattro (il 23,3%) guadagna meno di 9 euro lordi l'ora e circa 1,2 milioni di occupati vivono in famiglie a rischio povertà. Dei nuovi posti di lavoro creati al Sud, meno di 70 mila sono andati a chi ha meno di 35 anni.

C'è poi un aspetto che le statistiche sull'occupazione di solito non registrano. Nel 2024 oltre 15 mila pazienti oncologici del Mezzogiorno si sono rivolti a ospedali del Centro-Nord e quasi una persona economicamente fragile su quattro ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici. In Calabria, per la quale un precedente studio Svimez stimava al 43% la mobilità oncologica a lungo raggio, questo si traduce in lavoratori che consumano ferie e permessi per curarsi o per accompagnare un familiare, in spese di viaggio e alloggio che pesano su stipendi già bassi, in giornate di lavoro perse. «Abbiamo scelto di non aggiungere l'ennesimo commento preoccupato a un rapporto che parla già chiaro», dichiara Vitaliano Papillo, commissario regionale della Cisal Calabria. «La Calabria ha più persone al lavoro e questo è un risultato. Adesso serve misurare la qualità di quel lavoro, a partire dal salario e dai servizi che permettono a una famiglia di restare qui. Un lavoratore che dopo una diagnosi oncologica deve partire per Milano o per Roma perde salute e reddito nello stesso momento, e spesso con lui perde giornate di lavoro anche il familiare che lo accompagna. Su questo la Regione e le parti sociali possono intervenire da subito».

La Cisal Calabria avanza tre proposte. Premiare la qualità negli incentivi pubblici. Nei bandi regionali per l'occupazione e nelle misure collegate alla Zes Unica, punteggi e maggiorazioni dovrebbero andare alle imprese che assumono con contratti stabili e a tempo pieno e che investono nella formazione dei dipendenti. Le risorse pubbliche hanno già contribuito a far crescere il numero degli occupati; ora possono orientarne anche la qualità. Modello formativo integrato sanitario. Davanti alla grave carenza di operatori sanitari, la Cisal Calabria propone di estendere e rafforzare un modello formativo che metta in rete Università, Scuole di specializzazione in Medicina, strutture ospedaliere e distretti sanitari territoriali. Servono accordi stabili tra scuole di specializzazione, ASP e distretti, con periodi di formazione strutturati sul territorio durante i quali gli specializzandi partecipino alla gestione delle cronicità e alla continuità assistenziale. In questo modo cresce il numero di medici abituati a lavorare in un sistema in cui università, ospedale e territorio collaborano in modo continuativo e garantiscono la presa in carico globale del paziente. L'integrazione migliora la qualità dell'assistenza e rafforza la medicina di prossimità, oltre ad aiutare la Calabria a formare e trattenere professionisti in grado di rispondere ai bisogni del sistema sanitario regionale. Per questo la Cisal chiede alla Regione Calabria di convocare un tavolo di confronto con le Università, le direzioni delle Asp, le Aziende ospedaliere, i rappresentanti dei Distretti e le organizzazioni sindacali, per costruire insieme un progetto regionale concreto che dia una risposta permanente alle esigenze sanitarie e sociosanitarie della nostra regione.

Un osservatorio sulla qualità del lavoro. Un rapporto annuale per provincia, curato dalla Regione con Inps, Istat, università calabresi e parti sociali, che misuri salari, stabilità dei contratti, part-time involontario, età dei nuovi assunti e accesso ai servizi. Servirebbe a valutare le politiche regionali su risultati verificabili. La Cisal Calabria, conclude la nota, mette a disposizione l'esperienza delle proprie strutture territoriali.