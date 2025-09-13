La sottosegretaria all’Interno commenta il rapporto sulla situazione lavorativa in Italia diffuso ieri, che evidenzia un tasso in crescita al Meridione ma anche un divario ancora profondo con il Nord
«Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha superato per la prima volta dal 2004 la soglia del 50%. I dati diffusi dall'Istat certificano l'efficacia della visione del governo guidato da Giorgia Meloni e l'inizio di una nuova stagione per il Sud, fondata sul lavoro, sul merito e sulla valorizzazione dei nostri territori». È quanto afferma la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro (FdI) commentando il rapporto pubblicato ieri, che evidenza un tasso di occupazione in crescita al Sud, a fronte però di un divario ancora profondo – 20 punti percentuali – con il Nord.
«La Calabria, come tutto il Mezzogiorno - prosegue - sta dimostrando che con le giuste politiche può essere protagonista della crescita nazionale. Basta con l'assistenzialismo, ha impoverito la nostra terra, basta con una narrazione tossica e rassegnata! Il centrodestra vuole una Calabria che non chiede, ma che costruisce; che non emigra, ma che attrae; che non si limita a sopravvivere, ma che vuole crescere e competere finalmente ad armi pari con gli altri territori. In questi due anni il governo Meloni ha investito nel Sud con coraggio e una visione ben precisa di sviluppo: dalla Zes Unica, al potenziamento delle infrastrutture materiali e digitali, fino ai provvedimenti per favorire l'occupazione stabile, come dimostrano i numeri: +296mila dipendenti a tempo indeterminato in Italia in un anno e una crescita che riguarda anche il lavoro autonomo. Aumentano le ore lavorate, calano i contratti precari. È un cambio di passo concreto e strutturale».
«La migliore risposta - conclude Wanda Ferro - a chi continua a cercare consenso promettendo sussidi. L'obiettivo del governo Meloni e di Fratelli d'Italia è chiaro: liberare il potenziale della nostra regione, creare opportunità vere per i nostri giovani, per le famiglie, per le imprese».