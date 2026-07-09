Il Vibonese sale sul palco nazionale dei Brands Award 2026 con due aziende simbolo di un tessuto produttivo capace di competere nella grande distribuzione organizzata: Distilleria F.lli Caffo e Fiorillo Detergenza. Due realtà imprenditoriali nate e cresciute nel territorio, attive in settori diversi ma accomunate da un risultato che ne conferma la forza commerciale, la riconoscibilità dei prodotti e la capacità di stare da protagoniste in un mercato sempre più selettivo.

La cerimonia, andata in scena allo Sheraton Milan San Siro, ha celebrato la 27esima edizione dei Brands Award, il riconoscimento organizzato da Gdoweek e Mark Up del Gruppo Tecniche Nuove con la collaborazione di Circana e Toluna. Un premio considerato tra i principali riferimenti del largo consumo, perché costruito su criteri oggettivi: dati di vendita, performance di mercato, preferenze dei consumatori e valutazioni degli operatori della distribuzione moderna.

Un risultato che parla al territorio

In questo contesto, il doppio riconoscimento ottenuto da due imprese vibonesi assume un significato che va oltre il dato aziendale. Non si tratta soltanto di premi assegnati a singoli prodotti, ma della conferma di una capacità produttiva territoriale che riesce a trasformare identità, qualità e posizionamento commerciale in risultati misurabili sul mercato nazionale.

Vecchio Amaro del Capo tra i prodotti più performanti

Distilleria F.lli Caffo è stata premiata con Vecchio Amaro del Capo tra i prodotti con il miglior indice di rotazione nella categoria Bevande alcoliche e birre. Lo stesso prodotto è stato inoltre inserito tra i vincitori del Premio Retailer, riconoscimento attribuito sulla base delle valutazioni degli esperti della distribuzione moderna. Un risultato che conferma la solidità del marchio, la sua presenza stabile sugli scaffali e la capacità di mantenere un rapporto costante con il consumatore.

Per l’azienda vibonese, Vecchio Amaro del Capo si conferma così non solo come prodotto identitario, ma come brand ormai pienamente inserito tra i protagonisti nazionali del comparto. La sua presenza accanto a marchi di larga notorietà restituisce la dimensione raggiunta da un prodotto nato in Calabria e diventato nel tempo uno degli ambasciatori più riconoscibili del territorio.

Fiorillo premiata tra le novità della grande distribuzione

Accanto a Caffo, anche Fiorillo Detergenza porta il Vibonese tra i marchi premiati. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento nel contest New Entry 2026, dedicato alle novità di prodotto presenti nella distribuzione organizzata, con il Detersivo liquido bucato Fiorillo nella categoria Cura tessuti. Un premio che valorizza la capacità di innovare e di conquistare spazio in un settore altamente competitivo, dove il successo passa attraverso efficacia, affidabilità, qualità percepita e risposta concreta alle esigenze delle famiglie.

Il risultato di Fiorillo Detergenza conferma la vitalità di un’impresa vibonese capace di affermarsi in un segmento molto affollato del largo consumo, dove emergere non è mai scontato. Il riconoscimento ottenuto tra le nuove entrate segnala la capacità dell’azienda di proporsi alla grande distribuzione con un prodotto in grado di intercettare l’attenzione del mercato e degli operatori del settore.

Due imprese vibonesi nella vetrina nazionale dei brand

I Brands Award 2026 hanno premiato complessivamente le migliori performance in nove categorie merceologiche, oltre ai premi speciali e ai riconoscimenti riservati ai prodotti di nuova introduzione. Nel consuntivo della serata, però, il dato che riguarda il Vibonese è particolarmente significativo: due aziende dello stesso territorio sono riuscite a distinguersi in comparti diversi, dalle bevande alcoliche alla cura dei tessuti, confermando una presenza imprenditoriale solida e competitiva.

Il riconoscimento a Distilleria Caffo e Fiorillo Detergenza diventa quindi anche un riconoscimento al tessuto produttivo dell’intera provincia di Vibo Valentia. Due imprese diverse per storia, mercato e tipologia di prodotto, ma entrambe capaci di portare il nome del territorio in una vetrina nazionale riservata ai marchi più performanti del largo consumo.