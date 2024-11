Approda in Calabria il tour “Buone Notizie in Viaggio”. Il settimanale del Corriere delle sera dedicato alle positività e agli esempi da seguire si è fermato a Lamezia Terme per incontrare, ascoltare e avere un dialogo con alcune delle tante, piccole e grandi realtà, che rappresentano lo humus positivo di una terra conosciuta quasi sempre solo per quel mostro a più teste chiamato ‘ndrangheta.

Nel numero appena uscito in edicola, e illustrato in toto dalle fotografie del nostro Saverio Caracciolo, sono state raccontate testimonianze eterogenee di coraggio, solidarietà, ingegno. Una sorta di viaggio contro stigma e pregiudizi alla riscoperta di ciò che è possibile fare rimboccandosi le maniche, usando come bussola il cuore e non il profitto. Un viaggio riproposto nell’evento organizzato a Lamezia Terme e moderato da Elisabetta Soglio, responsabile dell’inserto e dal giornalista del Corsera Carlo Macrì che ha visto avvicendarsi, tra gli altri, don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud, Amalia Cecilia Bruni, direttrice del Centro regionale di Neurogenetica, Santo Vazzano presidente del Consorzio Jobel, Gino Mirocle Crisci, rettore dell’Unical.

Dieci realtà di tutta la regione sono presentate in un racconto a più voci. Dal presidente del centro comunitario Agape, Mario Nasone, che segue i “figli di ‘ndrangheta”, e ha offerto la testimonianza di Giosuè D’Agostino, oggi adulto e realizzato, fino alle cooperative e associazioni Agorà, La terra di Piero, Attivamente coinvolte, Kyosei, Emporio solidale, Amici con il cuore, Strade di casa . Otto in tutto gli appuntamenti previsti dal tour: Palermo, Bologna, Lamezia, Napoli, Bari, Milano, Trento e Torino con otto numeri speciali di Buone Notizie, per valorizzare le buone pratiche del territorio, con le firme del Corriere della Sera e le voci dei protagonisti.