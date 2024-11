La testata ammiraglia del Gruppo Diemmecom ha implementato una nuova funzionalità audio che consente di fruire in maniera alternativa dei pezzi più importanti del giorno ( ASCOLTA L'AUDIO )

Leggere, ma non solo. Da qualche giorno gli articoli più rilevanti pubblicati da Lacnews24.it si possono anche ascoltare, grazie all’implementazione di una nuova funzionalità che consente la fruizione audio dei testi.

L’innovazione rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento di un’idea di “giornale smart” la cui fruibilità sia sempre più agevole, in qualunque situazione, magari semplicemente perché si sono dimenticati gli occhiali per la lettura a casa o si sta guidando. Cliccando sul “play” che appare sotto il sommario del pezzo, infatti, l’articolo verrà letto da una voce naturale, modulata nell’intonazione e nelle pause di lettura dall’intelligenza artificiale utilizzata dal software dell’applicazione.

L’adozione di questa modalità di fruizione degli articoli, riverbera un trend in costante crescita che ruota intorno al boom degli audiolibri, che stanno abituando sempre più il grande pubblico a questo approccio alla lettura. Contestualmente, la fruizione audio degli articoli di LaC News24, si inserisce a pieno titolo nelle strategie aziendali di Diemmecom, società editrice di LaC Tv e delle altre testate del gruppo, che sta continuando a investire in maniera massiccia nei processi innovativi, vero “marchio” di una realtà imprenditoriale che ha sempre fatto dell’innovazione e dell’avanguardia tecnologica il suo tratto distintivo. L’obiettivo è consolidare la natura crossmediale del Gruppo, rendendo sempre fruibili i prodotti realizzati, a prescindere dalla piattaforma e dalle modalità di utilizzo adottate dagli utenti.

La possibilità di ascoltare anziché leggere alcuni degli articoli pubblicati quotidianamente, riguarda per ora la testata ammiraglia del gruppo. Terminata una prima fase sperimentale e tirate le somme in termini di utilizzo da parte dei lettori, che stanno già rispondendo in maniera entusiastica alla novità, l’applicazione verrà implementata anche sulle altre testate web Diemmecom, IlVibonese.it e IlReggino.it.