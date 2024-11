Al vaglio dell'ente proprietario dell'infrastruttura un piano di interventi per la messa in sicurezza del tunnel

Rete Ferroviaria Italiana in un comunicato, ha annunciato di avere avviato la predisposizione di un piano di interventi per il ripristino della galleria Santomarco, sulla linea Paola - Cosenza. «Il gestore dell'infrastruttura - si legge nella nota - è attualmente in attesa di ricevere l'autorizzazione per accedere alla galleria, a seguito dei diversi provvedimenti di sequestro. Considerato che in questi mesi le istanze per la restituzione della tratta sono state respinte più volte, RFI aveva richiesto, già lo scorso 7 marzo, l'autorizzazione a realizzare gli interventi necessari alla rimessa in servizio della linea, in permanenza di sequestro.

Ad autorizzazione concessa, si potrà procedere a un'approfondita ispezione della galleria e del binario da parte dei tecnici della società per valutarne le condizioni, dopo oltre tre mesi dall'inibizione all'accesso, e pianificare gli interventi necessari al ripristino della linea nel più breve tempo possibile. Dopo il sopralluogo, utile anche per attività propedeutiche all'avvio dei lavori di manutenzione, sarà possibile stimare un cronoprogramma degli interventi e, quindi, una data per la riapertura della linea».