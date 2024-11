Degustato anche il Limàni, rosso di notevole pregio che nasce dalla lavorazione in purezza del Magliocco Canino

I pregiati vini delle Cantine Artese di Vibo Valentia sono stati protagonisti di una delle tappe de “La Notte delle Stelle”, due giorni dedicata al racconto e al rilancio del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche calabresi. La sera del 5 ottobre, a Bova, una cena-degustazione con i protagonisti della kermesse organizzata da Diemmecom e patrocinata dal Corecom Calabria, è stata accompagnata dalle etichette di una cantina che sta lavorando con grande passione sulla riscoperta dei vitigni autoctoni, in particolare Zibibbo e Magliocco Canino. L’Aramoni (bianco secco e fermo, Zibibbo in purezza), il Limàni (rosso da Magliocco Canino in purezza) e il delicatissimo Aurum Deum (passito di Zibibbo dagli inconfondibili aromi) sono stati apprezzati da tutti i commensali.

Alla due giorni, con la direzione artistica di Franco Laratta, hanno partecipato, fra gli altri, alcuni scrittori calabresi che hanno presentato le loro ultime opere di narrativa o di saggistica (Domenico de Luca, Grazia Ciappetta, Sergio Ruggiero, Mario Aloe, Franco Capalbo, Giuseppe Gervasi, Piervincenzo Panzarella, Massimo Tigani Sava). Nella sala del consiglio comunale del capoluogo della Bovesia si è tenuto un confronto su “La cultura delle minoranze storico-linguistiche calabresi”, con Giuseppe Zimbalatti, rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria; Daniele Castrizio, direttore Museo Gerhard Rhols; Mario Mazza, vice presidente Corecom; Artemisia Pedatella, regista e autrice; Fiorenzo Tundis, direttore del museo Valdese; Elisabeth D’ Elia, Area Arbëreshe; Carmine Stamile, Area Arbëreshe; Salvino Nucera, Area Grecanica; Gianfranco D’Aguì, Area Grecanica.

Spazio anche a una rassegna di corti su tematiche importanti come quelle dell’accoglienza, della solidarietà umana e della pacifica convivenza tra i popoli. Visione dei corti preceduta da un confronto a più voci con Giusy Princi, europarlamentare; Fulvio Scarpino, presidente Corecom Calabria; Margherita Festa, coordinatrice rapporti con Università e Scuole del progetto “Il Borgo della Filoxenia”; Pasquale Petrolo, segretario Corecom Calabria.

Giornata conclusiva, domenica 6 ottobre, con uno “spazio arte” nel centro storico di Bova, a cura dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, e infine un momento conclusivo di riflessione, nella sede del Comune, con la partecipazione di: Santo Casile, sindaco di Bova; Domenico Maduli, editore LaC Network, Mario Mazza, vice presidente Corecom. Presenti anche il direttore generale del Gruppo LaC, Maria Grazia Falduto, e il direttore di rete LaC Franco Cilurzo.

Le Cantine Artese, i cui bellissimi vigneti vengono coltivati sulle colline di Zambrone, affacciati su un tratto meravigliosa di costa tirrenica calabrese, sono guidate dalla giovane Giovanna Artese che in pochi anni è riuscita a ottenere un livello molto alto dal punto di vista enologico. La riscoperta dello Zibibbo, vitigno a bacca bianca di grande tradizione ma nel tempo quasi dimenticato, trova nelle Cantine Artese un punto di riferimento importantissimo: l’Aramoni e l’Aurum Deum meritano di stare al centro dell’attenzione di quanti amano i vini da filiera corta e che sappiano interpretare al meglio i territori di provenienza.