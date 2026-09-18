Regione Calabria, Arsac e Calabria Straordinaria presentano la prima edizione dell’iniziativa, in programma l’1 e 2 ottobre tra Lamezia Terme e Catanzaro, con focus su sostenibilità, tecniche agronomiche e mercati dell’olio

Lunedì 21 settembre, alle ore 11.00, al 12° piano della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Academy Olivo in Campo Calabria, iniziativa promossa da Regione Calabria, Calabria Straordinaria e Arsac, in collaborazione con l'Informatore Agrario.



L'evento si svolgerà nelle giornate dell'1 e 2 ottobre 2026 nell'azienda agricola Statti di Lamezia Terme e nella Cittadella Regionale di Catanzaro e rappresenterà un momento di aggiornamento tecnico e confronto per l'intera filiera olivicola regionale, con approfondimenti su innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio ed evoluzione dei mercati.



All’incontro con la stampa interverranno l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, la dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, la direttrice generale dell’Arsac, Fulvia Caligiuri, il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, il vicepresidente di Coldiretti Calabria, Fabio Borrello, il presidente della Cia Calabria, Nicodemo Podella, il presidente di Copagri Calabria, Francesco Macrì, il presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria, Alessandro Guagliardi, e direttore de L’Informatore agrario Antonio Boschetti.



La due giorni calabrese si inserisce nel percorso nazionale “Olivo in Campo”, che L'Informatore agrario porta per la prima volta in regione.



L'azienda Statti ospiterà le visite in campo, a conferma della vocazione operativa dell'iniziativa: un'occasione pensata non per la promozione, ma per la formazione diretta dei produttori.



Il programma coniuga sessioni teoriche e frontali in aula e in campo, con l'obiettivo di integrare le tecniche più innovative nel rispetto della tradizione olivicola calabrese.