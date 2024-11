«E’ stata posta la parola fine alla lunga vertenza che in questi anni li ha visti protagonisti in prima linea in tante battaglie per sollecitare le istituzioni, Stato, Regione ed ente locale, competenti a definire la loro immissione nelle piante organiche dei comuni». Il sindaco Angelo Catapano commenta cosi la stabilizzazione a tempo indeterminato di 16 lavoratori appartenente al bacino degli ex Lsu ed Lpu, per una spesa complessiva di 209 mila euro.

In precedenza, era stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, prevedendo la stabilizzazione del personale contrattualizzato (ex Lsu-Lpu) in servizio presso l’ente locale a condizione che la Regione Calabria e lo Stato contribuiscano alla relativa copertura finanziaria e attivate e concluse le procedure di selezione per la stabilizzazione dei 16 lavoratori contrattualizzati a tempo determinato.

Per arrivare a questo risultato, la giunta comunale, con l’ausilio del segretario comunale, Ciriaco Di Talia e dall’apparato burocratico, ha svolto un costante confronto con i sindacati e le Rsu aziendali per definire le migliori modalità per l’impiego delle risorse finanziarie. «Si tratta di un primo passo – evidenzia il primo cittadino - per migliorare ulteriormente il contratto sottoscritto dai lavoratori».

Il sindaco di Frascineto si augura che la Regione Calabria e il governo Centrale, facciano ulteriori sforzi con risorse aggiuntive, per consentire a questi lavoratori un incremento di ore al fine di avere «una maggiore tranquillità e così, assicurare a tante famiglie di poter guardare al nuovo anno ed al futuro con maggiore ottimismo, cosi come auspicato dagli altri colleghi sindaci, atteso che la stragrande maggioranza dei comuni, non sono in grado di sopperire ulteriore risorse».