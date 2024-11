VIDEO | Chiuso l'accesso in entrata e in uscita allo svincolo di Cosenza Nord. Traffico bloccato in direzione sud sulla A2 del Mediterraneo. Lunghe code, con uscita obbligatoria a Montalto Uffugo

Lo hanno detto e lo hanno fatto. I precari Lsu ed Lpu delle pubbliche amministrazioni, hanno bloccato l’autostrada del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Cosenza Nord, prima in entrambe le direzioni, poi solo verso sud. Completamente chiuso invece, sia in entrata che in uscita, lo svincolo, con inevitabili code e disagi per gli automobilisti in transito.

Manifestazione a oltranza

Oltre quattrocento persone si sono date appuntamento per far sentire forte la loro voce di dissenso verso la maggioranza di governo, che ancora non ha dato concreto seguito agli impegni assunti dal ministro Lezzi. Di fatto, nella Legge di Bilancio in discussione al Parlamento, non sono previste le risorse per proseguire nel percorso di contrattualizzazione e progressiva stabilizzazione di questi lavoratori, da più di vent’anni alle dipendenze dei comuni, utilizzati per assolvere allo svolgimento di servizi essenziali, senza diritti e senza la certezza di una stabilità.

Le voci della protesta

Diverse le ore trascorse sotto la pioggia dai manifestanti, in attesa di buone notizie da Roma, con il cuore gonfio di angoscia e la disperazione di chi lotta per continuare a garantire un pezzo di pane ai propri figli. Ecco alcune delle loro voci raccolte da Salvatore Bruno

Rimosso il blocco

Poco fa è stato rimosso il blocco lungo l'autostrada del Mediterraneo nei pressi di Cosenza. Una delegazione di sindacati e lavoratori è stata convocata dal Prefetto Galeone. L'incontro è ancora in corso. Sbloccato sia in entrata che in uscita anche il presidio allo svincolo di Cosenza nord.