Basterà un click, anzi un “touch” sullo schermo del proprio telefonino per accedere a una piattaforma multi sensoriale in grado di fornire informazioni su percorsi turistici e siti di interesse su tutto il territorio regionale

Immaginate di avere a disposizione qualche ora libera della vostra giornata, potreste approfittarne e trasformarvi in turisti. Esiste un’app capace di geolocalizzarvi e suggerirvi l’esperienza sensoriale che preferite più vicina a voi.

Proprio al turista di prossimità, ovvero al residente, che quasi sempre è all'oscuro delle numerose attrattive presenti sul territorio, è rivolta Sensappzionale.it che nasce in Calabria da un’idea di Massimiliano Capalbo e che si prefigge di rivoluzionare i concetti di tempo libero e turismo. Non è necessario spostarsi fuori se certe emozioni si possono trovare anche sotto casa.

La piattaforma disponibile sotto forma di pagina web e di app per Android (è in lavorazione la versione per iOS), è organizzata in base ai 5 sensi con l’aggiunta dell’empatia. Proprio quest’ultima, ovvero la capacità di entrare in relazione con le persone che si possono conoscere ed incontrare grazie a queste esperienze è considerata dai creatori il sesto senso, la marcia in più del loro prodotto.

Sensappzionale, messa a punto da Massimiliano Capalbo, product manager di Orme nel Parco, con il supporto dell’imprenditore informatico Francesco Sinopoli e il lavoro di Francesco Paradiso, UI/UX designer e developer freelance ed Emanuele Scozzafava software freelance è in continuo aggiornamento.

Gli utenti hanno a disposizione uno staff di programmatori e una redazione (della quale le guide e gli esperti del territorio possono candidarsi a far parte) sempre a lavoro per riorganizzare contenuti come foto, video, descrizione dei luoghi e indicazioni stradali, mentre nella community possono segnalare nuove esperienze da vivere.

Ammirare un tramonto, gustare un piatto tipico, contemplare un’opera d’arte, fare il bagno sotto una cascata, tutto questo sarà possibile con pochi click.

L’app, per chi l’ha concepita, rappresenta una risposta alle esigenze di un mercato del turismo in continua evoluzione, sempre più frammentato e dinamico. L’offerta di qualcosa di davvero Sensappzionale.