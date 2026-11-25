Nel confronto in commissione anche le proposte su Exit tax, Ires delle banche, Superbonus e tassametro fiscale per i taxi. La maggioranza lavora a un emendamento unitario sulla sanatoria edilizia. L'obiettivo è portare la legge in Parlamento il 18 dicembre

Si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione tra i rappresentanti del governo e della maggioranza per fissare il calendario dei lavori sulla manovra finanziaria in commissione bilancio della Camera.

All'incontro hanno preso parte, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta, insieme ai capigruppo e ai relatori di maggioranza.

L'obiettivo concordato è quello di concludere l'esame in commissione entro mercoledì 16 dicembre, per far approdare la manovra in aula venerdì 18 dicembre.

Il tetto dei 700 emendamenti segnalati

A fronte degli oltre 6.600 emendamenti presentati inizialmente,

L'ufficio di presidenza della Commissione ha fissato al 26 novembre il termine entro cui i partiti dovranno indicare un massimo di 700 emendamenti segnalati complessivi. Gli emendamenti presentati dai partiti sono oltre 6.600.

A Fratelli d'Italia spettano 161 emendamenti, alla Lega 88, a Forza Italia 82 e a Noi Moderati 33. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico potrà segnalare 103 proposte, il Movimento 5 Stelle 80, Azione 35, Alleanza Verdi e Sinistra 34 e Italia Viva 32, mentre 54 segnalazioni sono assegnate al Gruppo Misto. Per contingentare ulteriormente le discussioni, le forze politiche selezioneranno una fascia ristretta di circa 230 "super segnalati", pari a circa un terzo del totale.

Gli emendamenti riammessi

Sul piano delle ammissibilità, la commissione Bilancio aveva inizialmente escluso oltre 1.700 emendamenti. A seguito dei circa 450 ricorsi presentati entro i termini, l'organismo parlamentare ha riammesso 100 emendamenti: 40 per idoneità di materia e 60 in seguito ai chiarimenti sulle coperture finanziarie.

Tra i testi riammessi figura la proposta di Fratelli d'Italia (a prima firma Lucaselli) sulla Exit tax, che prevede l'applicazione dell'imposta al trasferimento della residenza fiscale all'estero per redditi pari o superiori a 2 milioni di euro, con distinzioni legate al regime fiscale del Paese di destinazione. Bocciato il ricorso della Lega per alzare l'Ires agli istituti di credito al fine di destinare risorse al fondo pensioni e a Quota 64. Respinto per inammissibilità di materia l'emendamento di FdI (firma Urzì) sull'impiego di marcatori colorati da parte delle forze dell'ordine nei cortei (la cui trattazione resta al ddl sicurezza). Bocciata anche la deroga alla norma “spalmacrediti” per i crediti Superbonus già presenti nel cassetto fiscale. Dichiarato inammissibile per carenza di copertura finanziaria l'emendamento di Azione a prima firma Giulia Pastorella sul tassametro fiscale per i taxi.

Il nodo del condono edilizio e il piano Salvini

Il tema centrale nel dibattito interno alla maggioranza riguarda la proposta di una sanatoria edilizia, promossa dalla Lega con l'intenzione di presentare un emendamento unitario della coalizione. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha illustrato il meccanismo basato sul silenzio-assenso per smaltire le pratiche pendenti relative ai condoni del 1985, 1994 e 2003. La norma concederebbe ai Comuni 180 giorni di tempo (fino a giugno 2027) per esaminare le domande inevase e negare la sanatoria in caso di irregolarità non sanabili; qualora il Comune non si pronunci con un diniego espresso entro il termine, il via libera scatterebbe automaticamente. Salvini ha qualificato l'intervento come un "provvedimento autonomista e federalista" di "verità e trasparenza", pensato per sbloccare la situazione di famiglie con pratiche giacenti negli uffici comunali da decenni.