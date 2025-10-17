Il vicepresidente della confederazione: «L’introduzione della triennalità rappresenta un passo in avanti significativo perché consente di programmare gli investimenti con più stabilità e fiducia»

«Accogliamo con favore l’annuncio del sottosegretario Luigi Sbarra sul rifinanziamento da 2,3 miliardi per la Zes Unica del Mezzogiorno, il più rilevante mai stanziato finora. È un segnale concreto e di grande rilevanza per il tessuto produttivo del Sud, che potrà contare su uno strumento rafforzato e orientato alla crescita». Lo dichiara in una nota Francesco Napoli, vicepresidente di Confapi, commentando il contenuto della Legge di bilancio 2026.

«L’introduzione della triennalità rappresenta un passo in avanti significativo – sottolinea Napoli – perché consente alle imprese, in particolare alle piccole e medie, di programmare gli investimenti con maggiore stabilità e fiducia».

«Confapi conferma il proprio impegno nel sostenere le imprese del Mezzogiorno e nel promuovere ogni misura che favorisca sviluppo, occupazione e competitività», conclude Napoli.