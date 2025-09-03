Era arrivato da Ryanair a maggio 2024. L’annuncio su Linkedin: «È arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo. I risultati raggiunti in questi mesi segnano una crescita senza precedenti»

Era arrivato da Ryanair a Sacal a maggio 2024. Ora Mario Bolla lascia il suo incarico di direttore commerciale della società che gestisce gli aeroporti calabresi.

Su Linkedin il suo commiato: «Dopo un percorso gratificante alla guida della strategia commerciale del Sistema aeroportuale calabrese, è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo».

«Negli ultimi mesi – scrive Bolla – abbiamo raggiunto 3,6 milioni di passeggeri nel 2024 e ottenuto una crescita del +35% nel 2025. Questi risultati segnano una crescita senza precedenti e pongono solide basi per il futuro».

Da Bolla, poi, i ringraziamenti ai colleghi per il lavoro fatto insieme. «Dire arrivederci non è mai semplice – conclude – ma sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito ed entusiasta per quello che verrà».