McDonald’s ha incontrato gli studenti delle classi V dell’Istituto Alberghiero “G. Renda” di Polistena, con l’obiettivo di dare ai ragazzi l’opportunità di entrare nel proprio contesto lavorativo. Un percorso che in precedenza aveva fatto tappa anche presso l’istituto alberghiero “Gagliardi” di Vibo Valentia.

La società Sagar Srl, che gestisce i ristoranti McDonald’s di Vibo Valentia, Siderno e Gioia Tauro, con a capo il licenziatario Sergio Scidá e alcuni dipendenti del punto vendita gioiese, ha illustrato punti di forza e finalità dell’azienda. Gli studenti presenti hanno avuto l’occasione di ascoltare le testimonianze di chi ha trovato in questa realtà una porta d’ingresso nel mondo del lavoro e una possibilità di crescita professionale.

«McDonald’s è una multinazionale che si basa sulle persone – ha dichiarato Sergio Scidá -. Chi si diploma presso l’istituto alberghiero è una figura professionale che fa al caso nostro. Da noi vige la meritocrazia, si può partire dal basso fino a diventare direttore. Un po’ come successo a me che iniziai nel ’96 come operatore di base in Toscana e adesso sono titolare di 3 punti vendita».

La formazione

Durante l’incontro ci si è soffermati sui valori che da sempre guidano l’azienda e su cosa significa oggi lavorare in McDonald’s.

«La formazione continua attraverso corsi specifici e la polivalenza delle mansioni sono alla base del successo dei dipendenti – ha spiegato Sergio Scidá -. I nostri valori si basano sulla famiglia, il rispetto delle regole, l’impegno nel sociale, la territorialità e fornire sostegno all’ambiente in cui si vive. Attraverso quattro associazioni del posto abbiamo fornito pasti solidali a 800 famiglie bisognose della Piana. Aiutiamo le associazioni che soccorrono le persone in difficoltà. Privilegiamo i prodotti locali, dando sostegno al territorio. Siamo impegnati nella lotta all’abbandono dei rifiuti, utilizziamo fonti sostenibili, promuoviamo la raccolta differenziata e l’abolizione della plastica».

Opportunità lavorativa e di crescita

Una mattina arricchente per i giovani della scuola di Polistena diretta da Antonio D’Alterio. L’iniziativa ha visto la preziosa collaborazione delle professoresse Paola Galastro e Mariaelena Caridi.

«L'azienda McDonald’s segue le direttive del contratto collettivo nazionale, non è come alcuni ristoranti o alberghi che fanno contratti ai ragazzi e li fanno lavorare 10-12 ore al giorno sottopagandoli – ha affermato il dirigente scolastico Antonio D’Alterio-. Gradirei che questi ristoranti prendessero spunto da McDonald's. Devo difendere i ragazzi, dopo averli formati per cinque anni, desidero che vengano pagati per ciò che realmente producono. La realtà offre garanzia con diritti e doveri. Ci sono tanti ragazzi che posso proporre per questa azienda molto seria».

Viene offerta un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili e possibilità di crescita professionale rapida.

L’azienda è presente in Italia da 38 anni, conta oggi più di 700 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 35.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising, grazie agli oltre 150 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori, si conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti.