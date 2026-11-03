L'Amministrazione comunale di Catanzaro punta a valorizzare le produzioni agricole locali e a sostenere le filiere corte attraverso il Mercato dei Coltivatori Diretti, previsto nella seconda domenica di ogni mese. Un'iniziativa che intende favorire l'incontro tra produttori e consumatori, promuovere l'economia del territorio e contribuire alla vitalità del centro cittadino. Per consentire la più ampia partecipazione degli operatori, il Comune ha prorogato di 20 giorni il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione dei posteggi, fissando la nuova scadenza al 15 novembre 2026.

«Con questa iniziativa – dichiara l'assessora alle Attività economiche, Giuliana Furrer – vogliamo offrire nuove opportunità alle imprese agricole e arricchire l'offerta commerciale della città. In un momento segnato dall'aumento dei costi e dalle difficoltà economiche delle famiglie, la filiera corta può rappresentare una risposta concreta, favorendo l'acquisto di prodotti freschi, stagionali e di qualità a prezzi competitivi, insieme a una giusta remunerazione per i produttori. Un modello che non si contrappone alla grande distribuzione, ma ne integra l'offerta, valorizzando le eccellenze agroalimentari del territorio. Ridurre i passaggi intermedi significa anche contenere i costi di trasporto e distribuzione, rafforzando il rapporto diretto tra chi produce e chi acquista».

Il progetto guarda anche alla rivitalizzazione del centro cittadino, attraverso la presenza periodica dei produttori agricoli e la valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di incontro, socialità e promozione delle tradizioni agroalimentari. «Vogliamo che il mercato diventi un appuntamento stabile e riconoscibile – prosegue Furrer – capace di sostenere il lavoro agricolo e, allo stesso tempo, contribuire a rendere più vivo e attrattivo il cuore della città. È un'opportunità per rafforzare il legame tra il territorio e i cittadini, promuovendo le nostre produzioni e creando nuove occasioni di sviluppo economico e sociale». La proroga dell'avviso pubblico punta a coinvolgere il maggior numero possibile di aziende agricole. In questo percorso, un ruolo importante è affidato anche alla collaborazione con le organizzazioni di categoria, chiamate a contribuire alla diffusione dell'iniziativa. «Rivolgiamo un appello a Coldiretti, Confagricoltura, CIA, ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e ai Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) – conclude l'assessora – affinché si facciano parte attiva nel diffondere capillarmente questa opportunità tra i propri associati e nelle rispettive reti territoriali, incoraggiando la presentazione delle domande entro il 15 novembre. La partecipazione dei produttori è fondamentale per costruire un mercato qualificato, partecipato e duraturo. Lavorare insieme significa sostenere le imprese, offrire un servizio ai cittadini e contribuire concretamente alla crescita economica e alla vitalità del centro di Catanzaro».