È quanto scrive, in sintesi, il sindaco cosentino nella lettera inviata al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e al dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Domenico Pallaria, in cui si evidenzia proprio un difetto di procedura e l'assenza dell'accordo di programma

COSENZA - Il primo cittadino del comune di Cosenza, Mario Occhiuto, si oppone con fermezza in merito all'aggiudicazione dei lavori della metro leggera. «È gravissimo che si sia proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione del progetto della metropolitana leggera che collega Cosenza e Rende senza il necessario consenso dell'Amministrazione comunale di Cosenza» - afferma Occhiuto.



È quanto scrive, in sintesi, il sindaco cosentino nella lettera inviata al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, e al dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Domenico Pallaria, in cui si evidenzia proprio un difetto di procedura e l'assenza dell'accordo di programma. L'ultima missiva fa seguito a quelle già inviate in precedenza, a partire dal 2011, nelle quali Occhiuto aveva formulato proprio le situazioni di criticità procedurale che, ad oggi, permangono nonostante il frequente richiamo agli uffici regionali preposti.

«Contrariamente ad ogni regola di procedimento amministrativo che vede coinvolte più amministrazioni - precisa il sindaco Occhiuto - si è giunti invece addirittura all'aggiudicazione».