Il presidente della Regione: ‘Entro metà marzo presenteremo il progetto perché i cittadini possano rendersi conto che si tratta di una opera strategica’

Ieri la commissione di gara per la metropolitana leggera nominata dalla Regione Calabria, ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria per la realizzazione della metropolitana leggera Cosenza - Rende - Unical. L’importodella gara è di circa novantasei milioni di euro.

"Un risultato importante, - ha dichiarato il Presidente della Regione Mario Oliverio - una tappa decisiva per lo sviluppo della rete di servizi viari e per ottimizzare i collegamenti di Cosenza e dell'intera area urbana. Si passa dalle discussioni interminabili a fatti concreti. Entro metà Marzo presenteremo il progetto, perché i cittadini possano rendersi conto che si tratta di una opera strategica per la quale in questi anni si è perduto tempo prezioso. Noi – ha concluso Oliverio - manteniamo gli impegni assunti. La nostra cultura di governo produce fatti."