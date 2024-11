Non ha dubbi il presidente della Regione sulla realizzazione della grande opera a Cosenza: «Questa infrastruttura sarà la più importante per l'area urbana dagli anni della realizzazione dell'autostrada»

«Sono pronto a firmare l'accordo di programma per la realizzazione della metrotranvia al comune di Cosenza o in qualsiasi altro luogo che mi sarà indicato dal sindaco Occhiuto. Non ho su questo remore di alcun tipo». Lo ha detto Mario Oliverio.



«Ritengo ci sia un tempo per le campagne elettorali e un tempo nel quale chi governa debba spogliarsi delle appartenenze partitiche e concentrare il proprio impegno al bene della comunità. Questa infrastruttura sarà la più importante per l'area urbana dagli anni della realizzazione dell'autostrada».

Salvatore Bruno