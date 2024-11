Il sindaco di Reggio Calabria sottolinea i disagi dell’accoglienza: «Necessario trovare nuove soluzioni»

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, propone di abbassare le tasse per i comuni che si distinguono sul piano della gestione degli sbarchi e dall'accoglienza ai migranti. Il primo cittadino di Reggio Calabria è intervenuto questa mattina sulle colonne di Repubblica, sul dibattito nato a seguito della provocazione sollevata a Codigoro, Comune in cui si avanza la proposta di tassare maggiormente i cittadini che accolgono i migranti.





“Disagi dell’accoglienza”

"Alzare le tasse a chi accoglie i migranti? La strada da percorrere e' esattamente quella opposta" afferma Falcomata', il quale evidenza che "i comuni che accolgono i migranti percepiscono solo i disagi dell'accoglienza, al pari dei sindaci dei territori di frontiera sottoposti a un immane carico di lavoro per fare fronte all'emergenza". Da qui la proposta: "Sospendere totalmente o parzialmente la quota dei tributi locali che va allo Stato per le amministrazioni che in questi anni hanno affrontato piu' di altre il problema, o per incentivarne altre a farlo".

L’intensità degli sbarchi di migranti

"Un altro problema - prosegue Falcomata' - e' l'intensità' del numero degli sbarchi. Di fronte ad un'emergenza che non ha fine, e' necessario trovare nuove soluzioni, siamo coscienti dello sforzo del ministro Marco Minniti per individuare altri porti di sbarco su tutto il territorio nazionale, cosi' come del lavoro che si sta facendo in Libia. I riscontri ci sono perche' il numero degli arrivi e' sensibilmente diminuito proprio nel periodo che viene considerato piu' caldo. Adesso pero' bisogna fare qualcosa per alleggerire la pressione sui Comuni. Soprattutto per amministrazioni come Reggio Calabria, sottoposte ai rigori del piano di rientro". (AGI)