Lo dice uno studio dell’agenzia di rating Crif. La nostra regione è all’ultimo posto della graduatoria nazionale

Vibo Valentia - Sono 7.875, in Italia, le società di capitali con i requisiti che potrebbero potenzialmente consentire loro di accedere al mercato dei mini-bond e, più in generale, delle obbligazioni. Lo sostiene una ricerca dell’agenzia di rating Crif. Si tratta di società con un fatturato superiore ai dieci milioni di euro. La Calabria pur essendo rappresentata nella ricerca occupa l’ultimo posto in graduatoria. La sottoscrizione di mini bond consentirebbe la possibilità di raccogliere risorse integrative o complementari al credito bancario per sostenere i propri progetti di sviluppo.

Dallo studio dell’agenzia di rating emerge che la classifica regionale è guidata dalla provincia di Cosenza con 11 imprese in target, seguita da Catanzaro e Reggio, che ne hanno 7 ciascuna, Vibo e Crotone, che ne hanno 4 ciascuna. La nostra regione rappresenta appena lo 0,2% della dotazione finanziaria delle imprese obiettivo del panorama economico nazionale.