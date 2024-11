Il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina oggi a Rosarno per partecipare ad un’ iniziativa contro il lavoro nero in agricoltura

Rosarno - "In vista di Expo a marzo verrà organizzato un forum contro la contraffazione dei prodotti agricoli e per la legalità del mercato agricolo". Lo ha annunciato il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, oggi a Rosarno per partecipare ad un'iniziativa dei sindacati contro il lavoro nero in agricoltura. Per Martina, nei i Fondi Europei sono un opportunità per "ammodernare l'agricoltura e soprattutto aggregare i produttori. Mi attendo – ha sottolineato – un contributo enorme da una regione la cui economia è molto incentrata sulle risorse agricole ed agroalimentari. Il futuro di questa regione parte proprio da qui".

Per Martina, occorre inoltre "costruire una rete per il lavoro agricolo di qualità e contribuire alla certificazione delle imprese, uno strumento che ci consentirà di sviluppare al meglio la tracciabilità del prodotto, tema su cui stiamo lavorando molto anche in vista della grandissima opportunità offertaci da Expo".