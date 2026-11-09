Con 86 punti entra tra i 27 progetti selezionati su 1.060 candidature. Il MuFAR ospiterà residenze artistiche e attività educative, mentre le storie di chi ha lasciato il territorio confluiranno in un podcast di comunità. Coinvolti anche il Parco delle Serre e il Comune di Bivongi

Le Reali Ferriere Borboniche di Mongiana saranno il punto di partenza di un progetto che mette insieme residenze artistiche, laboratori per il riuso degli spazi industriali e un podcast con le storie di chi è emigrato. Il Comune delle Serre vibonesi si è classificato quinto in Italia con F.O.R.G.I.A. – Fabbrica Operativa di Rigenerazione, Inclusione e Arte, uno dei 27 progetti selezionati nella prima edizione del bando “Cultura nei piccoli comuni” del Ministero della Cultura. La proposta ha ottenuto 86 punti in una graduatoria stilata a fronte di 1.060 candidature. Il finanziamento ottenuto dal ministero è di 130mila euro, a cui si aggiungeranno 32.500 euro di co-finanziamento, per un investimento complessivo di 162.500 euro

Il risultato arriva a pochi giorni da un altro riconoscimento. Il 31 ottobre, a Foligno, le Reali Ferriere e il loro museo, il MuFAR, hanno conquistato il primo premio alla sedicesima edizione del concorso internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”, promosso dalla Federazione italiana delle associazioni e dei club per l’Unesco. La giuria ha premiato il recupero del sito di archeologia industriale, la cui cura e valorizzazione sono affidate dal Comune, in convenzione, alla Pro Loco Mongiana ETS.

Dalle ferriere alle storie di chi è partito

Mongiana è capofila di una rete che comprende il Comune di Bivongi, il Parco naturale regionale delle Serre, la Pro Loco e l’associazione AsSud APS. Il MuFAR ospiterà residenze artistiche, percorsi educativi e incontri con la comunità. A Bivongi si terranno laboratori e attività rivolte agli abitanti, mentre il Sentiero della Fonderia sarà uno dei luoghi dedicati all’educazione ambientale e alla scoperta del paesaggio.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e AsSud lavoreranno ai contenuti del Centro permanente di ricerca e dell’Osservatorio sulle migrazioni e la restanza. Le testimonianze di chi ha lasciato il territorio confluiranno in un podcast di comunità. L’Università Roma Tre, con l’associazione Architettura Emergenza Sviluppo, seguirà laboratori e interventi pilota per il riuso degli spazi industriali dismessi tra le Serre e lo Stilaro. All’Università della Calabria è affidato il contributo tecnologico, dalla formazione sul patrimonio digitale alla supervisione di scansioni e modelli 3D, fino alla consulenza per la piattaforma web e l’app del progetto.

Il sindaco Angilletta e la sfida dello spopolamento

«Questo risultato dimostra che la nostra storia non appartiene soltanto al passato, ma è il fondamento su cui costruire nuove opportunità di futuro», commenta il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta. «Vogliamo dare ai nostri giovani e alle comunità ragioni concrete per restare, creare e sentirsi protagonisti di una rinascita culturale che da Mongiana, da Bivongi e da tutto il territorio delle Serre parla a tutta la Calabria e al Paese».

«La vittoria è la dimostrazione che lavorare in rete, fare squadra, alla lunga paga sempre», aggiunge la sindaca di Bivongi. Il percorso si chiuderà con un festival aperto al pubblico. Il calendario e le modalità di adesione ai laboratori saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune e dei partner.

Gli altri Comuni calabresi finanziati

Oltre a Mongiana, sono quattro i Comuni calabresi ammessi al finanziamento. Bagaladi, nel Reggino, guida la graduatoria nazionale con 92 punti e ottiene 32mila euro per il progetto “Costellazioni”. San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza, è terzo a pari merito con 87 punti e riceve 40mila euro per un progetto dedicato alla cultura arbëreshë.

Entrambi quindicesimi a pari merito con 76 punti, Amendolara ottiene 19.300 euro per “La costa del mito”, un progetto dedicato all’archeologia e al paesaggio dell’Alto Ionio, e Trebisacce riceve 22.500 euro per “Dalla terra al mare”, che intreccia archeologia e memoria locale.