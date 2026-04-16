Un’associazione per creare un gruppo e mettere insieme competenze: «Fare rete per crescere» è il principio guida.

Un nuovo progetto prende forma lungo la splendida Riviera dei Cedri: nasce AssoturExtra Riviera dei Cedri, un’associazione di settore dedicata agli imprenditori del comparto turistico, con particolare attenzione al mondo ex alberghiero. Si tratta di un’iniziativa che punta a fare rete, valorizzare le eccellenze locali e restituire voce a un territorio ricco di potenzialità ancora in parte inespresse.

AssoturExtra si presenta come una realtà dinamica e inclusiva, aperta a tutti coloro che credono nello sviluppo locale, nella collaborazione e nella forza della condivisione. L’associazione nasce infatti con l’obiettivo di rappresentare e sostenere i piccoli e medi imprenditori del turismo, offrendo un punto di riferimento solido per il confronto, la crescita e la progettazione comune.

Alla guida dell’associazione è stato costituito un direttivo formato da professionisti e imprenditori del territorio:

Presidente Biagio Cavaliere, vicepresidente Biagio Pignataro, segretario Michele Coppola, affiancati dai consiglieri Paolo Salemme, Francesco Fornaro, Mariano Farace, Davide Capogrosso e Matteo Astorino. Un gruppo unito dalla volontà condivisa di valorizzare l’intera Riviera dei Cedri, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e partecipato.

L’associazione si propone come interlocutore attivo nei confronti delle istituzioni, a partire dalla Regione Calabria, con l’intento di costruire un dialogo costante con i 17 comuni della Riviera dei Cedri, dando vita a sinergie concrete e durature. Non solo: AssoturExtra è aperta alla collaborazione con enti, organizzazioni e realtà territoriali, tra cui i GAL e tutti i soggetti impegnati nello sviluppo locale.

“Fare rete per crescere insieme” è uno dei principi cardine dell’associazione, che punta a generare nuove opportunità attraverso il confronto e la cooperazione.

Tra gli obiettivi principali di AssoturExtra Riviera dei Cedri figurano: la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; la promozione e il rilancio del comparto turistico, con particolare attenzione al settore ex alberghiero; l’organizzazione di eventi itineranti per animare e destagionalizzare l’offerta turistica; la partecipazione ai principali poli fieristici nazionali e internazionali; la creazione di una rete commerciale tra operatori del settore; una presenza attiva ai tavoli di confronto istituzionali e di categoria; e lo sviluppo di progettualità condivise capaci di attrarre investimenti e nuove opportunità.

AssoturExtra vuole essere uno spazio aperto, inclusivo e propositivo: un luogo in cui idee, esperienze e competenze possano incontrarsi per costruire insieme il futuro del turismo nella Riviera dei Cedri. L’associazione è aperta a tutti, in particolare a chi desidera mettersi in gioco e contribuire concretamente alla crescita del territorio. Il confronto, sottolineano i promotori, non è solo benvenuto, ma necessario, perché è proprio da lì che nasce ogni crescita autentica.

A sintetizzare lo spirito dell’iniziativa sono tre slogan che ne delineano la visione:

“Insieme possiamo trasformare il territorio in opportunità”,

“Uniti per valorizzare, innovare e crescere”,

“La rete è la nostra forza, il territorio la nostra identità”.

AssoturExtra Riviera dei Cedri è pronta a partire, con entusiasmo, determinazione e una visione chiara: lavorare insieme per costruire un futuro turistico più forte, più competitivo e più condiviso.