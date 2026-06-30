Il via libera è arrivato a Briatico, durante il Forum delle Imprese della Costa degli Dei, con oltre sessanta tra imprenditori e professionisti riuniti sui temi del credito e delle fiduciarie e trust

Asnali amplia la propria presenza sul territorio calabrese con la costituzione della sede provinciale di Vibo Valentia, un nuovo punto di riferimento per il mondo imprenditoriale locale. L'assemblea costitutiva, ospitata nella cornice della Marina di Briatico, ha sancito l'elezione all'unanimità di Antonio Gagliardi alla guida dell'organismo provinciale.

L'appuntamento è stato preceduto dal primo Forum delle Imprese della Costa degli Dei, momento di confronto dedicato ai temi del credito, della finanza agevolata, delle fiduciarie e dei trust, al quale hanno partecipato oltre sessanta tra imprenditori e professionisti. I lavori sono stati moderati da Antonello Gagliardi.

Ad aprire il forum è stato il sindaco di Briatico, Lidio Vallone, affiancato dal vicesindaco Mariateresa Centro, dal presidente del consiglio comunale Toni Scarmato e dall'assessore Elena Staropoli. Tra i relatori sono intervenuti Marco Pensabene di Bcc Calabria Ulteriore, Lucio Alessio, amministratore delegato di Creditalia, e Valerio Sassaroli, dirigente di Unione Fiduciaria Spa. Particolarmente apprezzato anche il contributo dell'ex assessore regionale alle Attività produttive Rosario Varì, che ha illustrato le prospettive di sviluppo economico del territorio. A concludere il forum sono stati il presidente regionale Asnali Bernardino Cordova e il presidente nazionale Asnali Alessandro Del Fiesco, che hanno ribadito «il ruolo dell'associazione quale punto di riferimento per il mondo imprenditoriale italiano».

Successivamente si è svolta la fase congressuale dell'incontro, presieduta dal dottor Bruno Squillaci e dal ragioniere Vincenzo Dimasi, coadiuvati nelle funzioni di segreteria da Vincenzo Barbuto, consulente finanziario TNB Azimut. Al termine degli interventi, l'assemblea ha eletto per acclamazione Antonio Gagliardi quale presidente provinciale di Asnali Vibo Valentia. Ad affiancarlo sarà un consiglio direttivo composto da Antonio Alessandria, Vincenzo Barbuto, Enrico Candela, Michele La Rocca, Afro Rao, Raffaele Riga e Filippo Spinella.

Nel suo intervento conclusivo, Antonio Gagliardi ha espresso soddisfazione per il consenso ricevuto e ha tracciato le linee guida del proprio mandato. «Ringrazio di cuore tutti i partecipanti al Forum, i relatori, le autorità e gli amici che hanno voluto condividere con noi questa importante giornata», ha dichiarato, rivolgendo un ringraziamento particolare «a mia moglie Nunzia e a tutto lo staff della Kairos M&C S.r.l.: senza il loro costante supporto non avrei potuto accettare questa nuova sfida».

Il neo presidente ha poi ribadito il proprio impegno a favore del tessuto produttivo provinciale. «Come è nel mio modo di operare, metterò il massimo impegno nello svolgimento di questo incarico», ha affermato, aggiungendo: «Confido nella collaborazione di tutti i componenti del Consiglio Direttivo affinché Asnali Vibo Valentia diventi un punto di riferimento concreto per gli imprenditori del territorio».

Tra gli obiettivi immediati indicati da Gagliardi figura l'avvio di un confronto con le altre realtà associative del territorio. «Nei prossimi giorni avvieremo un confronto con tutte le associazioni di categoria presenti nella provincia, nella convinzione che solo facendo rete sia possibile promuovere iniziative capaci di sostenere la crescita, la competitività e lo sviluppo dell'imprenditoria vibonese», ha concluso.

La nascita della sede provinciale rappresenta il primo importante appuntamento pubblico di Asnali Vibo Valentia, che punta a diventare un interlocutore stabile per il tessuto imprenditoriale locale, offrendo servizi, rappresentanza, formazione e informazione a sostegno delle imprese del territorio.