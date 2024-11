VIDEO | “Compro a casa perché mi sento a casa” è il messaggio dell'ente per favorire gli acquisti natalizi nei negozi di vicinato, duramente colpiti non solo dal lockdown ma anche dall’alluvione

Piazza Pitagora non ha ancora il suo tradizionale albero di Natale, ma a Crotone si inizia comunque a respirare lentamente l’atmosfera delle feste: i negozi in centro sono addobbati, la gente sbircia nelle vetrine in cerca di un’occasione o per scegliere i regali da scambiare con amici e parenti. E proprio in vista dello shopping natalizio, Confcommercio lancia la campagna “Compro a casa, perché mi sento a casa”: un modo per sostenere le attività commerciali, invitando i consumatori a fare gli acquisti nei negozi della propria città.

Comprare nei negozi sotto casa

«È un’iniziativa per supportare le attività di vicinato - spiega Antonio Casillo, vicepresidente di Confcommercio Crotone – duramente colpite dal lockdown. Un invito ai cittadini a stare vicino ai commercianti dei negozi sotto casa, che tengono viva la città e danno lavoro a tante persone».

Un appello che appare particolarmente accorato a Crotone. Qui, la già fragile economia è stata messa a dura prova negli ultimi mesi. Prima il lockdown, con le chiusure forzate, poi, a novembre, il violento nubifragio che ha messo in ginocchio numerose attività commerciali. Qualcuno è riuscito a salvare la merce dall’ondata di acqua e fango, altri hanno ancora la saracinesca abbassata.

Dopo il lockdown, il nubifragio

Al Comune è ancora in corso la valutazione esatta dei danni ad attività economiche e privati. Ecco perché, ora più che mai, è importante ricevere sostegno sia da parte dei cittadini che dalle istituzioni. «Le imprese del territorio crotonese – aggiunge Casillo - erano già in ginocchio dopo il lockdown. L’alluvione del 21 e 22 novembre scorsi ha dato il colpo di grazia. Molte attività, ancora oggi, si trovano a lottare per cercare di riaprire sotto il periodo natalizio. Crotone ha bisogno di un sostegno ancora maggiore, anche da parte di Comune e Regione».