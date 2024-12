Economia e lavoro

Natale in Calabria, si spenderà massimo 150 euro a persona per i regali

150 euro pro capite è la spesa media per gli acquisti natalizi nell'area centrale della Calabria, in calo rispetto ad altre zone del Paese. Lo si evince da un report realizzato dal centro studi di Confcommercio. Si spenderà per lo più in tecnologia e giocattoli.