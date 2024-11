Il maltempo ha causato non pochi disagi ai passeggeri. Una volta raggiunta la Puglia, in parte sono rientrati a bordo di un bus

Notte di disagi anche all’aeroporto di Lamezia Terme per via dell’ondata di maltempo che sta interessando la Calabria. Diversi voli nella tarda serata di ieri hanno avuto difficoltà ad atterrare nello scalo lametino. Nello specifico, due voli Alitalia, uno proveniente da Roma e l’altro da Milano, sono stati costretti ad orbitare nel mar Tirreno a lungo prima di riuscire a toccare terra.

Volo da Treviso dirottato a Bari

Un terzo aereo, della compagnia low cost Ryanair, decollato da Treviso è stato invece dirottato a Bari. Ai passeggeri sono state profilate due opzioni: il ritorno a Lamezia in bus oppure la possibilità di ripartire con il velivolo nel caso in cui si fossero attenuate le condizioni meteo. Non poca paura tra gli utenti che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo solo con il raggiungimento delle loro mete di destinazione.

