Alla vigilia dell’assemblea dei soci della Sacal, in programma per oggi, che per la prima volta si presenta con un bilancio in attivo, la società unica di gestione degli aeroporti calabresi ha presentato alla Cittadella Regionale a Catanzaro, i risultati raggiunti dopo un anno di lavoro per rilanciare il sistema aeroportuale calabrese.

Con l'aeroporto di Lamezia Terme e i due scali di Crotone e Reggio Calabria «a cui - hanno sottolineato il presidente della Regione Mario Oliverio e il presidente della Sacal Arturo De Felice - non abbiamo mai rinunciato. Siamo partiti da una condizione difficile. Non bisogna dimenticare che le due società di gestione degli aeroporti di Reggio e Crotone sono state dichiarate fallite dai rispettivi tribunali. Oggi abbiamo creato le condizioni per un rilancio concreto. Alitalia ha già annunciato tre collegamenti con la capitale dalla città dello stretto e concluderemo nei prossimi giorni altre destinazioni con un’altra compagnia. Rayanair mantiene il collegamento tra Crotone e Bergamo e ha annunciato, sempre da Crotone, nuovi voli a partire dal primo aprile con Bologna e altre destinazioni europee».

Risultati che sono anche il frutto di una proficua sinergia istituzionale, come hanno sottolineato i sindaci delle città di Crotone e Reggio Calabria Ugo Pugliese e Giuseppe Falcomatà. E intanto nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con i vertici di Rayanair. Si punta all'investimento della compagnia su tutta la regione. «Ci saranno sicuramente altri voli - ha aggiunto De Felice - dopo la firma del contratto la prossima settimana li comunicheremo con precisione. Posso garantire che il pacchetto offerto da Rayanair comprende più voli dal primo di aprile su Crotone, inoltre, essendo la Sacal società di gestione delgi aeroporti della regione, anche gli altri aeroporti avranno sicuramente la presenza di Rayanair».

