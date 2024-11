L’ok dai consiglieri regionali. L’obiettivo è quello di poter realizzare una struttura moderna

Il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha incontrato oggi, negli uffici della Cittadella di Germaneto, i Consiglieri Regionali della circoscrizione cosentina per la presentazione dello Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali Bevacqua, Giudiceandrea, Guccione, Morrone e Orsomarso. Hanno dato adesione e giustificato la loro assenza per impegni istituzionali precedentemente assunti fuori sede i consiglieri D’Acri, Gentile, Graziano, Greco e Sergio. Tutti i consiglieri presenti sono intervenuti per esprimere apprezzamento per la metodologia posta a base dello studio di fattibilità.

Nel merito, è stata manifestata intesa sulle indicazioni emerse dall’esame dei fattori di studio. L’obiettivo è quello di poter realizzare una struttura moderna, accessibile e tecnologicamente avanzata per garantire la centralità del bisogno e della domanda dei pazienti. “Una nuova struttura che – ha detto il presidente Oliverio – dovrà costituire un vero e proprio atto di riforma strutturale del sistema sanitario della Provincia di Cosenza”. I consiglieri regionali hanno convenuto con il Presidente sulla necessità di accelerare l’iter della realizzazione, con tempi certi, del nuovo nosocomio.

È stata valorizzato l’impegno della Regione a sostegno della azione di riqualificazione e di potenziamento dei livelli di sicurezza che l’Azienda Ospedaliera sta già efficacemente attuando all’Ospedale civile dell’Annunziata. È stata espressa, inoltre, adesione alla proposta del presidente Oliverio di istituire sul sito dell’attuale struttura ospedaliera dell’Annunziata la “Cittadella della Salute” che sarà organizzata per raggruppare tutti i servizi amministrativi e sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale oggi disseminati nella città di Cosenza.