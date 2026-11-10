«Per attrarre sempre più imprese, grazie a una deroga specifica della Ue, possiamo finanziare a chi investe in Calabria il 50% del costo del lavoro per tre anni anziché uno solo». Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. «Il Censis - aggiunge - dice che l'università della Calabria è quella che cresce di più, anche nell'intelligenza artificiale, e noi continueremo a investire nel sapere: ogni anno diamo 50 milioni di euro per il diritto allo studio universitario, attraverso le borse di studio. Adesso aggiungiamo anche 25 milioni nel cosiddetto reddito di merito destinato a chi mantiene la media del 27 con tutti gli esami in corso». «Pensiamo — aggiunge il presidente della Regione Calabria parlando del porto di Gioia Tauro — che si possa arrivare a 7,2 milioni di container all'anno. Del resto, se un imprenditore come Aponte ha deciso di investirci, le potenzialità non appaiono solo ai nostri occhi». «Sul turismo — afferma ancora Occhiuto — abbiamo investito molto sull'attrazione di compagnie low cost facendoci carico, tra l'altro, della tassa sui passeggeri: a fine 2026 raggiungeremo i 5 milioni di arrivi nei nostri aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria e Crotone. Ora oltre alla quantità punteremo anche alla qualità cercando di attirare sui nostri 800 chilometri di costa anche catene alberghiere di lusso». La Calabria, afferma ancora il governatore, è pronta anche a ospitare i data center: «Siamo aperti anche a questo tipo di investimenti tanto più che prima o poi la riforma dei prezzi zonali sarà operativa nel nostro Paese e quindi sarà intelligente e opportuno allocare gli impianti energivori laddove l'energia costerà di meno».