Il presidente Oliverio e il dirigente regionale del dipartimento turismo della regione Calabria hanno annunciato di aver siglato un accordo con la compagnia aerea Alitalia

Grandi agevolazioni relativamente ai viaggi per la Calabria, per coloro che visiteranno Expo 2015. Il presidente Oliverio e il dirigente regionale del dipartimento turismo della regione Calabria hanno annunciato di aver siglato un accordo con la compagnia aerea Alitalia che consentirà ai visitatori di Expo di giungere nella regione a costi vantaggiosissimi. Si parte da un massimo di 119 euro a un minimo di novanta euro da diversi aeroporti del centro nord per Lamezia terme e Reggio Calabria. Questa iniziativa sarà una grande opportunità per indirizzare probabilmente migliaia di visitatori verso la Calabria a visitare i luoghi più belli della regione. A tal proposito il dottor Pasquale anastasi, dirigente generale del dipartimento, ha affermato che la regione in costante collaborazione con la sovrintendenza ai beni culturali ha individuato i primi siti di interesse culturale da promuovere con una massiccia campagna pubblicitaria nelle maggiori città italiane e nei punti strategici commerciali. Il tutto all'insegna del binomio qualità dei prodotti agro alimentari e bellezze paesaggistiche e architettoniche.