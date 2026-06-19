Ammonta a 50 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando relativo all'intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole del comparto olivicolo”, pubblicato nell'ambito del Complemento di sviluppo rurale della Calabria 2023-2027 e finanziato con risorse della Politica agricola comune.

La misura è rivolta agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e punta a sostenere investimenti finalizzati ad accrescere la competitività delle aziende, migliorarne la produttività, valorizzare le produzioni e favorire l'innovazione lungo l'intera filiera produttiva.

Tra gli interventi ammissibili figurano la realizzazione di nuovi oliveti intensivi e ad alta densità, il rinfittimento degli impianti esistenti, l'espianto e il reimpianto degli oliveti, oltre alle opere di recupero e valorizzazione degli oliveti secolari e dell'”olivicoltura eroica”. Previsti inoltre contributi per la meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta, per l'acquisto di macchinari e attrezzature, per l'acquisto di terreni entro il limite del 10% dell'investimento complessivo e per le spese tecniche e professionali connesse alla progettazione e alla realizzazione degli interventi.

Il bando finanzia anche opere per nuovi impianti irrigui, la riconversione di sistemi esistenti orientata al risparmio idrico, la realizzazione di sistemi di captazione e raccolta delle acque e il recupero e trattamento delle acque reflue aziendali, con l'obiettivo di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e una maggiore sostenibilità ambientale.

«L'olivicoltura è uno dei pilastri dell'agricoltura calabrese e rappresenta un patrimonio economico, ambientale e culturale che intendiamo tutelare e valorizzare», afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo. «Con questo bando diamo piena attuazione al Piano olivicolo regionale, accompagnando le imprese in un percorso di innovazione e crescita. Le risorse stanziate consentiranno alle aziende di investire in nuovi impianti, tecnologie, meccanizzazione e sistemi di gestione sostenibile dell'acqua, affrontando con strumenti concreti le sfide poste dal cambiamento climatico e dall'evoluzione dei mercati».

Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 65% della spesa ammissibile, percentuale che sale al 75% per le piccole aziende agricole con meno di 50 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende singole gli investimenti finanziabili dovranno essere compresi tra 20 mila e 300 mila euro, mentre per le forme associate la soglia varierà da 200 mila euro fino a un massimo di 3 milioni di euro. «È una misura che guarda al futuro del settore e punta a rafforzare la capacità competitiva delle imprese calabresi in Italia e all'estero», conclude Gallo.